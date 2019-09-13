2019/09/13 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكلامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتوعد من ايران : لن يدوم فسادهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتوعد من ايران : لن يدوم فسادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).