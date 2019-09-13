2019/09/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كأس السوبر العراقي..



نتائج وألقاب

الجمعة

13

أيلول

2019 :

12:27 pm

9

يخوض فريق الزوراء وفريق الشرطة لكرة القدم، مساء غد السبت مباراة كأس

السوبر العراقي.وسيكون ملعب الكوت الاولمبي مسرحاً للقمة الكروية التي تجمع بطل

الدوري (الشرطة) وبطل الكأس (الزوراء) في تمام الساعة السادسة

مساءً.وفاز الزوراء بالبطولة أربع مرات فيما تخلو خزائن الشرطة من

اللقب.والزوراء هو أكثر الفرق تحقيقا لها حيث خاض 6 نهائيات فاز فيها على

فريق الجوية (مرتين) والطلبة (مرة واحدة) وعلى الشرطة (مرة واحدة)،

فيما خسر مبارتين في النهائي من نادي القوة الجوية.أما فريق القوة الجوية فخاض 5 نهائيات في السوبر فاز فيها 3 مرات

(فوزين على الزوراء) وفوز على الطلبة، وخسر مبارتين في النهائي من

الزوراء.أما الطلبة فخاض النهائي مرتين فاز بها على الجوية وخسر مباراة في

النهائي من نادي الزوراء.فيما لم يحقق الشرطة لقب السوبر فهل سيفعله السبت ام سيحقق الزوراء

لقبه الخامس في السوبر.واليكم نتائج المباريات النهائية :١٩٩٧ الجوية يفوز على الزوراء 3-1١٩٩٨الزوراء يفوز على الشرطة 1-0١٩٩٩ الزوراء يفوز على الطلبة بركلات الترجيح٢٠٠٠ الزوراء يفوز على الجوية 1-0٢٠٠١ الجوية يفوز على زوراء 1-0٢٠٠٢ الطلبة يفوز على الجوية 2-1٢٠١٨ الزوراء يفوز على الجوية بركلات الترجيح.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس السوبر العراقي.. نتائج وألقاب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس السوبر العراقي.. نتائج وألقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).