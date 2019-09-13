في العراق.. ملايين الدولارات تُهرب يوميا بطرق قانونية.. نائب يكشف التفاصيل

2019/09/13 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد الدراجي، اليوم الجمعة، عن طرق تهريب الاموال في العراق من خلال مزاد العملة في البنك المركزي العراقي.وقال الدراجي في تغريدة اطلع عليها “يس عراق” ان “مزاد العملة يستنزف اقتصادنا لصالح مجموعة من المتنفذين الذين يربحون يوميا 7 مليون دولار جراء بيع معدل 240 مليون دولار […]

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