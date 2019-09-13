بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف

2019/09/13 | 12:35

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في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها

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