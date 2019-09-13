عقلانية السياسة… عادل عبدالمهدي يقطف الثمار للعراق

2019/09/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن جلسات مجلس النواب العراقي في الأسبوع المقبل ستشهد نقاشات جادة على وقع مستويات التصعيد الأمريكي- الإيراني في المنطقة، وتأثيرات ذلك

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