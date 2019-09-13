ديوان الوقف السني يصدر توجيهات الى الجوامع والمساجد في منطقة الكرخ

2019/09/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

أصدر ديوان الوقف السني توجيها إلى الجوامع والمساجد التابعة له في جانب الكرخ ببغداد، بشأن منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الاذان وتأدية الصلوات.

وبحسب وثيقة صادرة من مديرية أوقاف بغداد/ الكرخ في الوقف السني، ، فان المديرية وجهت بـ”الغاء إعمام سابق يتضمن عدم استخدام السماعات الخارجية في الصلاة الجهرية، وتكون السماعات الداخلية فقط باستثناء صلاة الجمعة والمناسبات الدينية”.

كما وجهت ايضا بـ”الأخذ بالصوت الحسن للقارئ والمؤذن بنظر الاعتبار، ومراعاة الحالات الخاصة للساكنين في الدور القريبة من الجامع أو المسجد”.

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