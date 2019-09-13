مسؤول محلي يتهم الامم المتحدة بعدم الجدية باعادة النازحين الايزيديين

2019/09/13 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي اغا، الجمعة، الامم المتحدة والتحالف الدولي وامريكا بعدم الجدية باعادة النازحين الايزيديين الى مناطقهم، مشيرا الى تقصير الحكومة العراقية في واجباتها وعدم اهتمامها بهذه الشرائح.وقال خليل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هناك اكثر من دليل على عدم جدية من الامم المتحدة والتحالف الدولي وامريكا في تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان "المنظمات الدولية تحوم حولها شبهات فساد وسرقة للاموال من خلال حصولها على مبالغ طائلة من الامم المتحدة والدول المانحة وتقوم بصرف القليل منها فقط ووضع الكثير مما تبقى في جيوبها".واضاف خليل، أن "الشعب العراقي والايزيديين وباقي الاقليات هم اكبر الخاسرين من الحرب على داعش، فمناطق الاقليات التي هي ذبيحة هذه المعركة ليس فيها استقرار امني او سياسي او اقتصادي او محتمعي او خدماتي، وما زال اهلها مشردون في مخيمات النزوح المنتشرة في ارجاء المعمورة"، مشيرا الى "تقصير الحكومة العراقية في واجباتها وعدم اهتمامها بهذه الشرائح التي تعرضت للابادة وما زالت تباد".

واوضح، أن "ابقاء الحال في سنجار وسهل نينوى مقصود فهو يندرج من ضمن الاجندة التي تريد ان تبقى هذه المناطق فارغة من اهلها لتمرير الاجندات منها وتصفية الحسابات على حسابها"، محملا "التحالف الدولي وامريكا مسؤولية ابادة الايزيديين، حيث كانت هناك امكانية ان تستخدم امريكا والام المتحدة قدرتهما وامكانياتهما لتاهيل المنطقة ووضع الامور في نصابها، الا ان مصلحتهم وتحقيقا لاجندتهم اوصلوها الى ما هي عليه من واقع مأساوي".

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