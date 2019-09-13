لماذا تخشى بغداد من إعلان ”تورط“ إسرائيل بقصف مقرات الحشد ؟

2019/09/13 | 12:38

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بغداد:سومر نيوز

يتواصل الجدل في العراق بشأن نتائج التحقيقات التي تجريها الحكومة حول قصف مقرات الحشد الشعبي، الشهر الماض...

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