ابتكار عقار يحمي مرضى السرطان من تساقط الشعر أثناء العلاج بالكيماوي

2019/09/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجد مجموعة من باحثي جامعة "مانشستر" البريطانية، عقارا يمكنه منع تساقط شعر مرضى السرطان أثناء العلاج الكيماوي.

ويعاني العديد من مرضى السرطان الذين يلجأون للعلاج الكيماوي من أعراضه الجانبية، خاصة تساقط الشعر، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على نوعية حياة المرضى.

ويتسبب تدمير الخلايا السليمة والسرطانية، في حدوث آثار جانبية للعلاج الكيميائي الشائع، مثل تساقط الشعر، ولكن الباحثين وجدوا أن تغليف بصيلات الشعر بعقار محدد قد يمنع تساقط الشعر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الاختبارات المعملية أن "مثبطات CDK4 / 6" تجعل بصيلات الشعر أقل تأثرًا بأدوية العلاج الكيميائي الشائعة والتي تسمى ”تاكسان“.

ويرفض العديد من الناس العلاج الكيماوي الذي يعتبر أكثر علاجات السرطان فعالية حتى الآن، لأنه قد يؤدي إلى فقدانهم شعرهم، بينما يستخدم البعض الآخر حزم الثلج لتبريد فروة الرأس ومنع معظم المواد الكيماوية من الوصول للبصيلات، ولكن هذه الطريقة لها تأثير محدود، ولا تمنع تساقط الشعر بفعالية.

وتؤدي مثبطات CDK4 / 6 إلى إبطاء عملية انقسام الخلايا في قاعدة بصيلات الشعر، ولكنها في نفس الوقت تحميها مؤقتًا من التأثر بالكيماويات الموجودة في علاجات السرطان، ما يحافظ على كثافة الشعر.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور تالفن بوربا: "وجدنا أن مثبطات CDK4 / 6 يمكن استخدامها مؤقتًا لوقف انقسام الخلايا دون تحفيز تأثيرات سامة إضافية في بصيلات الشعر، فتغليف بصيلات الشعر بهذا العقار يجعلها أقل عرضة للتأثيرات الضارة للتاكسان".

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