تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في اسبانيا والسلطات تغلق المطارات

2019/09/13 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس بلدية مدينة ألمرية الاسبانية، لإذاعة "كادينا سير" المحلية، اليوم الجمعة، إن شخصا ثالثًا لقي حتفه بسبب الأمطار الموسمية جنوب إسبانيا، وقد أغلقت مطارات وعشرات الطرق في اليوم الثاني من الأمطار الغزيرة.

وقال رامون فرنانديث باتشيكو إن الشخص الذي لقي حتفه في مدينة ألمرية اليوم الجمعة، حاول عبور نفق بسيارته.

وتوفي شقيقان أمس الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وذكرت السلطات المحلية أن الأمطار في منطقتي بلنسية ومورسيا جرفت المركبات والحطام في عدة بلدات وسببت إجلاء المئات بما في ذلك من على الطرق السريعة التي غمرتها المياه.

وقالت شركة الملاحة الجوية (أينا) إن مطاري ألمرية ومورسيا أغلقا.

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