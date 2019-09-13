وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/09/13 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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