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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين


وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
2019/09/13 | 15:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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