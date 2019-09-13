موسع.. ممثل المرجعية العليا: فتح تحقيق في ملابسات حادث ركضة طويريج ومن سقطوا كانوا يرددون بصدق شعار (لبيك ياحسين)

2019/09/13 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف، ان العتبة الحسينية المقدسة فتحت تحقيقا في ملابسات حادث ركضة طويريج المأساوي.

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