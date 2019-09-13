مبادرة تجسّد قيم التعايش بين الكاكائيين والعرب

2019/09/13 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل زار هذا اليوم ممثّلي قرى “منكوبة – تل اسود – جمكور” من العرب السنة مضايف قر الكاكائيين للتحدّث معهم بالرجّوع إلى هذه القرى بعد أن سمعوا بأنّ الكاكائييون يمنعونهم من العودة.إستقبلهم الكاكائييون في مضايفهم ورحّبوا بهم في العودة من المخيّمات ومدينة الموصل إلى قراهم وأنّهم إخوة ولا يوجد …

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