2019/09/13 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، ضبط مخزن للعبوات

الناسفة في ناحية بديالى.

وذكر بيان للمديرية، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء 19

الفرقة الخامسة (قيادة عمليات ديالى)

وإثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات

الناسفة في قرية ملا عيد جنوبي بهرز بمحافظة ديالى".

وأشارت الى "ضبط عدد من العبوات الناسفة وكميات من مادة الـC4

ومساطر تفجير وعشرات الامتار من اسلاك ربط العبوات".

ولفتت الى ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد في المكان

المخصص لذلك".

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