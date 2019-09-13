اصابات بليغة وتضرر بـ7 سيارات جراء حادث عنيف في دهوك

2019/09/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق افادت مديرية شرطة محافظة دهوك ،اليوم الجمعة، بإصابة عدد من الاشخاص بحادث سير نجم عن تصادم سبع سيارات بعضها ببعض.وذكرت الشرطة في بيان اطعت عليه “يس عراق”، ان حادث سير وقع على طريق دهوك – زاويته امام قرية “ايمينكي”.واوضح البيان ان “الحادث ناجم عن تصادم سبع سيارات بعضها ببعض مما […]

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