بالفيديو.. نزاع عشائري يتسبب بحرق منازل وتهجير عوائل في شط العرب

2019/09/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشب نزاع عشائري مسح في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "النزاع المسلح تسبب بحرق عدد من المنازل وتهجير العوائل وإدخال الرعب في المنطقة".انتهى

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