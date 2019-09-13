ضرير عراقي يبهر العالم بحفظ القرآن ويفوز بالمرتبة الثالثة

2019/09/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصد الشاب الضرير {أحمد الجبوري}، على المركز الثالث، في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي أقيمت في رحاب المسجد الحرام بـ"مكة المكرمة".

وينتمي الجبوري، إلى محافظة نينوى، ومثل العراق في هذه المسابقة، التي شارك فيها ممثلونَ عن 103 دول حول العالم.وكرمَ الجبوري، من قبل ممثل ملك السعودية بـ مبلغ 21 الف دولار امريكي، لحفظهِ القران الكريم كاملاً، مع حسن الاداء والتجويد.انتهى

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