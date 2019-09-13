زيدان يزف نبأ سارا لعشاق ريال مدريد

2019/09/13 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد اليوم، أن لاعب وسطه ومنتخب بلجيكا، إيدين هازارد، جاهز لبدء مشواره رسميا مع الفريق

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