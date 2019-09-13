مصابون بتصادم 7 عجلات بحادث سير في دهوك

2019/09/13 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة دهوك يوم الجمعة بإصابة عدد من الاشخاص بحادث سير نجم عن تصادم سبع سيارات بعضها ببعض.

وقالت الشرطة في بيان ان حادث سير وقع على طريق دهوك – زاويته امام قرية "ايمينكي".

واوضح البيان ان الحادث ناجم عن تصادم سبع سيارات بعضها ببعض مما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص.

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