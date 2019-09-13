تقرير بريطاني يضع اليد على سبب اقالة ترامب لجون بولتون

2019/09/13 | 15:18

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بغداد:سومر نيوز

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للكاتب جوليان بورغر، يتحدث فيه عن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستش...

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