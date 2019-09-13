2019/09/13 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 59I_tpcYNW0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى دفن الاجساد الشريفة في ذكرى واقعة الطف الخالدة - 2019/9/13) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى دفن الاجساد الشريفة في ذكرى واقعة الطف الخالدة - 2019/9/13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).