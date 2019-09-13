حقوق الانسان تكشف عن طوابير من العوائل النازحة المبعدة من مخيمات الحاج علي دون مأوى

2019/09/13 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أنه لليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العوائل النازحة المبعدة من مخيمات (الحاج علي) جنوب الموصل عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم ومناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية.





وطالبت مفوضية حقوق الانسان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بتدخل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي للوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكوميةالمتخذة من قبل وزارة الهجرةوالمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات وأنهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم”.





وذكر البيان، ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قد تقدمت بمبادرة لوزارة الهجرة والمهجرين لتسهيل وتيسير وضمان عودة كريمة للنازحين طوعيا من خلال تنسيق العمل بين مكاتب الهجرة في نينوى والانبار وصلاح الدين لوضع خطة نقلهم وتهيئة مستلزمات العودة الطوعية للنازحين من سكنه هذه المحافظات بالتنسيق مع حكوماتهم المحلية ووزارة النقل”.

وأضاف، “وكذلك تسهيل الاجراءات للراغبين بالعودة الطوعية للنازحين من ابناء نينوى ، وتسليمهم خيمهم والسلة الغذائية والصحية لمساعدتهم على الاستقرار حسب مبادرة المفوضية، اضافة الى توفير سيارات نقل بالتنسيق مع وزارة النقل حسب مبادرة المفوضية، مع تسليمهم مبالغ مالية حسب مبادرة العودة الطوعية حين وصولهم لمناطق سكناهم الاصلية مباشرة”.





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