وزير الداخلية يزور الفلوجة: تعاون المواطنين مع رجال الأمن واجب وطني

2019/09/13 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تفقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الوضع الأمني في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار خلال زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، أكد خلالها ان تعاون المواطنين مع رجال الأمن واجب وطني.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير الداخلية التقى قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج، مطلعاً على عمل السيطرات وآلية التفتيش التي تتبعها القوات الأمنية المنتشرة في القضاء والتدابير المتخذة لسيادة سلطة القانون والحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين”.





وأضاف، انه “أجرى الياسري جولة ميدانية في مناطق مختلفة التقى خلالها عدداً من الضباط والمنتسبين”، مشدداً على “وجوب الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي ينعم به قضاء الفلوجة”.





وأشار الوزير، إلى “أهمية التواصل ما بين رجال الأمن وأهالي الفلوجة والابلاغ عن أي حالة تثير الشك”، مؤكداً ان “تعاون المواطن مع رجل الأمن واجب وطني”.

وتابع البيان، “كما تفقد وزير الداخلية سيطرة ابي غريب والصقور غرب العاصمة بغداد، موجهاً بضرورة التعامل مع المواطنين بكل إحترام وتفتيش المركبات بدقة عالية لضمان عدم حدوث أي خرق أمني”.





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