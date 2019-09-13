مقتل مدني واصابة آخر بتفجير جنوب الموصل

2019/09/13 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

قتل بائع خضراوات واصيب سائق بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور سيارتهما على طريق يربط قريتين جنوب الموصل.

وذكر مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور عجلة حمل نوع كيا لبيع الخضار على الطريق بين قرية زحلفة وابو فشكة في ناحية الشورة (20 كم جنوب الموصل)، ما اسفر عن مقتل البائع واصابة السائق واحتراق السيارة”.

وأضاف، ان “القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل المصاب الى المستشفى والجثة الى الطب العدلي”.

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