نازحون بلا مأوى منذ 4 أيام بالموصل..وحقوق الإنسان تطالب عبدالمهدي والحلبوسي بالتدخل

2019/09/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن طوابير من العائلات النازحة المبعدة من مخيمات الحاج علي جنوب الموصل، دون مأوى منذ 4 أيام، فيما طالبت رئيسي الحكومة والبرلمان، بالتدخل.

وذكرت المفوضية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أنه "لليوم الرابع على التوالي لازالت طوابير العائلات النازحة المبعدة من مخيمات (الحاج علي) جنوب الموصل عالقة دون مأوى بعد ان تم تخريب وتفكيك خيامهم ومنعهم من مغادرة المخيم الى مدنهم و مناطق سكناهم الاصلية في الانبار وصلاح الدين بأوامر من حكومة نينوى المحلية".

وطالبت، رئيسا مجلس النواب محمدالحلبوسي، والحكومة عادل عبدالمهدي، بـ"الوقوف على تناقض القرارات وتقاطع الاجراءات الحكومية المتخذة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية وادارات المخيمات وإنهاء معاناة المواطنين النازحين وضمان حقوقهم في عودة كريمة آمنة الى مدنهم وتوفير المستلزمات الاساسية لهم".

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