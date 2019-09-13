2019/09/13 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط سبع برادات تحمل محصولي الطماطم والتفاح الايراني الممنوع من الاستيراد ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتلاف 7 برادات من الطماطم والتفاح الايراني الممنوع من الاستيراد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتلاف 7 برادات من الطماطم والتفاح الايراني الممنوع من الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).