إسرائيل متهمة بالتجسس على الرئيس الأميركي

2019/09/13 | 16:22

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بغداد:سومر نيوز

- أعلنت الحكومة الأمريكية أن كيان الاحتلال الاسرائيلي قد تكون وراء زرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأب...

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