اربيل يفسخ تعاقده مع المحترف الغاني مورو

2019/09/13 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فسخ نادي اربيل تعاقده مع المحترف الغاني إبراهيم مورا بعد أن أكتشف الجهاز الطبي أنه يعاني من مشاكل صحية.وقال مصدر مقرب من إدارة النادي لوكالة وطن للانباء أن الجهاز الفني وبعد اجراء الفحوصات المتكررة للاعب الغاني إبراهيم مورا أتضح أن اللاعب يعاني من التهاب الكبد الفايروسي ورفع الجهاز الطبي تقريرا مفصلا للمدرب بحالة اللاعب […]

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