مفتش الوقف السني: ضبط متهم انتحل صفة مستشار واستحوذ على مبالغ ضخمة

2019/09/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، عن ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل رئيس الديوان ويستحوذ على مبالغ مالية ضخمة.





وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "فريق عمل من ملاكات التحقيق تمكن من ضبط متهم انتحل صفة مستشارا لوكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية".

واضاف أنه "أحال المتهم إلى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة بعد ثبوت تورطه بانتحاله صفة غير قانونية استطاع من خلالها الاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة".





ولفت الى ان "التحقيقات الأولية التي أجراها المكتب، أثبتت أن المتهم كان يستوفي مبالغ أكثر من ٧٠٠ مليون دينار"، مبينا انه "تم تنظيم مجلس تحقيقي أصولي تمت من خلاله احالته الى المحاكم المختصة وفقا لأحكام المادتين ٢٦٠ و٤٥٦ من قانون العقوبات".

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