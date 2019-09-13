أمريكا تفرض عقوبات مالية على 15 شركة ورجل أعمال في تركيا

2019/09/13 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 15 شركة ورجل أعمال في تركيا قالت إنهم "متورطون" بدعم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، بالاضافة الى تنظيم "داعش" الارهابي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تصنيف شركات وأفراد في إسطنبول وإزمير، بعدما ثبت تحويلهم ملايين الدولارات إلى "حماس وحزب الله"، بأموال بعضها من ميزانية فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى خطط مبادلة الذهب بالمال.

وبحسب بيان صادر عن الخزانة الأميركية فإن سلسلة متاجر الذهب المملوكة لرجل الأعمال محمد علي الهيبو جنوب شرق تركيا شاركت في مخطط لعمليات سرية لمبادلة الذهب بالأموال لصالح مقاتلي داعش في سوريا.

وبحسب موقع "أحوال تركية" فأن العقوبات الصادرة يوم الثلاثاء الماضي، تعني تجميد الممتلكات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة وترتبط في الوقت نفسه بهؤلاء المعاقبين وإبلاغ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع ل‍وزارة الخزانة الأميركية، وإن أي شخص ضالع في عمليات تجارية مع هذه الكيانات المشمولة بالعقوبات قد يجد نفسه أمام خطر التعرض لعقوبات.

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