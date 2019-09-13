العتبة الحسينية تنفي حدوث حالات اختناق وتؤكد ان الحالات التي نقلت للمستشفى كانت نتيجة الارهاق

2019/09/13 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبة الحسينية اليوم الجمعة، حدوث حالات اختناق بين زائرات كربلاء المقدسة.

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