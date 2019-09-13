انعقاد المؤتمر الفني لمباراة كأس السوبر بكرة القدم في الكوت

2019/09/13 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم عصر اليوم المؤتمر الفني لمباراة كاس السوبر التي ستجمع فريقي الشرطة والزوراء يوم غد السبت على ملعب الكوت الاولمبي.وقال عضو الاتحاد يحيى كريم لمراسل وكالة وطن للأنباء ان:” المؤتمر الذي حضره ممثلو الفريقين إضافة إلى ممثل اللجنة الأمنية والصحة والدفاع المدني، ناقش جميع الامور الفنية التي تخص إخراج المباراة […]

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