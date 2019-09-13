2019/09/13 | 16:38

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عمليات الفرات الاوسط تنفي ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات اختناق بزيارة اليوم في كربلاء

الجمعة

13

أيلول

2019 :

04:22 pm

23

عمليات الفرات الاوسط تنفي ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي عن

وجود حالات اختناق بزيارة اليوم في كربلاء

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