“القدسية” تصل الى نصب الشهيد في بغداد..الحكومة تلغي تراخيص الاستثمار الترفيهية

2019/09/13 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امراً يقضي بالغاء كافة الرخص الاستثمارية ومنع كافة النشاطات الترفيهية المقامة في نصب الشهيد الواقع في جانب الرصافة من بغداد.لا مشاريع استثمارية بعد اليوم وجاء ذلك بحسب رسالة قدمتها سفيرة العراق في الاردن صفية السهيل التي اكدت فيها موافقة رئيس الوزراء على الغاء كل الاستثمارات […]

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