ورشة عمل سينمائية عن الواقع الافتراضي ضمن مهرجان الأطفال في اصفهان

2019/09/13 | 16:40

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(المستقلة)/منصور جهانی/ ..ضمن فعاليات مهرجان الاطفال واليافعين السينمائي اقيم في المكتبة المركزية لمدينة إصفهان اقيمت ورشة عمل سينمائية خاصة بالواقع الإفتراضي في العصر الحديث.

وقال الكوري الجنوبي “يوجانغ هيون” الذي شارك في الورشة : إعتقدت في بداية عملي المهني في المجال السينمائي للVR أنه من السهل إنتاج هذه النوعية من الأفلام، و لكن فيما بعد علمت مدى صعوبتها.

و أضاف: في هذا النوع من السينما بالإستعانة بمعدات HDM، يتم إنشاء أعمال بمساعدة Google Map و من خلالها يتم خلق الشخصيات الإفتراضية للعبة Pokémon Go.

موضحا ان: تقنية MR هي مزيج من تقنيتين أخريين ، حيث يمكن للمرء في هذه التقنية تجربة الواقع الافتراضي بدون معدات HDM، و (حرب النجوم) هي مثال جيد لهذا.

و تابع: هذه التقنية لم تنتشر بعد، في حين أن الفلاسفة أيضا قد وضعوا نظريات تخص الواقع الإفتراضي، كما أن العالم الذي يفترضه أفلاطون هو من سياقها ، وفي الأساطير الصينية، يصبح الصبي فراشة، ولا يعرف ما إذا كان هذا قد حدث في حلمه أم في الواقع. فيما أن اللوحات الباروكية تبدو حقيقية أيضا.



كلما زادت زوايا المشاهدة، التصوير يصبح من كل الجوانب و يزداد شعور الجمهور في المكان من حوله.

و بين هيون ان بعض هذه التقنيات تتطلب تشغيل أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية.



كما أن بإمكان تشغيل الـPlaystation عن طريق منصات أجهزة الألعاب .



منوها الى انه في كوريا ، توجد غرف VR تتميز بإمتلاكها معدات خاصة لهذه التكنولوجيا. فيما تستخدم هذه التقنية أيضا في ألعاب الكمبيوتر.



ومعدات HMD الكورية تمتلك أيضا جودة تصوير عالية جدا.

و قام هيون في نهاية هذه الورشة بالتعريف عن المنتجات المتنوعة لشركة HDM و الأعمال المنتجة من قبل الشركة بواسطة هذه المنتجات للجمهور و الحضور.

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