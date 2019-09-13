الدكتور الحمداني ..يثمن بادرة صندوق بيبالي باريس لإعادة تأهيل متحف الموصل.

2019/09/13 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /حسين باجي الغزي

الجمعه 13-9-2019

ثمن الدكتور عبد الامير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والاثار مبادرة صندوق بيبالي بالتبرع لدعم مشروع إعادة تأهيل متحف الموصل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

واحتفى الوفد العراقي الذي يترأسه الدكتور عبد الأمير الحمداني ومحافظ الموصل منصور المرعيد، والمدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر،بهذة الفعالية والتي أقيمت على شرف الوفد العراقي المشارك في مبادرة “إحياء روح الموصل” وبحضور شخصيات مهتمة بالفن والثقافة، والذي مساء يوم الأربعاء 11/9/2019 وللسنة الثالثة على التوالي،.

واختارالصندوق أن تكرستبرعات هذا العام للقضية التي يدافع عنها صندوق اليف Aliph لدعم مشروع إعادة تأهيل متحف الموصل، والذي سيتم تخصيص عائدات هذا الحدث والتبرعات التي جمعتها Aliph في هذه المناسبة لصالح المشروع.

أنتهى .

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