العتبة الحسينية تحسم الجدل بشان اختناق عدد من النساء

2019/09/13 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

علقت العتبة الحسينية، على ما تم نشره بشان تسجيل حالات اختناق بين صفوف الزائرات ضمن مراسم عزاء بني أسد في محافظة كربلاء.

وقال

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