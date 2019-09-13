2019/09/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد عمليات الجزيرة يأمر بمنع الدخول الى سد حديثة

تأریخ التحریر: : 2019/9/13 16:39

• 33 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات الجزيرة يأمر بمنع الدخول الى سد حديثة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات الجزيرة يأمر بمنع الدخول الى سد حديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).