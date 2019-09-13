2019/09/13 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالفعل، حيث أعلن نادي ريال مدريد قبل قليل في بيان رسمي عن تعرض لاعب الوسط، فيديريكو فالفيردي لإصابة قبل مباراة ليفانتي القادمة.

ويسضيف فريق العاصمة الإسبانية، نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو ظهر السبت، لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني.ولم يعرف الميرينجي البداية المثالية في مشوار لا ليجا الموسم الجديد، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي مرتين، 1-1 أمام بلد الوليد على ملعب البيرنابيو و2-2 ضد فياريال على ملعب لاسيراميكا، قبل فترة الارتباطات الدولية.ريال مدريد قال بيانه “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابة لاعبنا فيديريكو فالفيردي بإصابة عضلية في عظم الفخذ من الساق اليسرى.



في انتظار التطورات”.وبعد إصابة لوكا مودريتش نجم الوسط الكرواتي، أتت إصابة فالفيردي لتعمق أزمة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، نظراً لقلة الخيارات على مستوى الوسط الدفاعي للفريق، بعد رحيل داني سيبايوس وماركوس يورنتي الصيف الماضي.المثير قبل مواجهة ليفانتي، أن الأخير يسبق العملاق المدريدي في جدول الترتيب فرق الليجا قبل مواجهة الغد، حيث يتواجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحل الريال خامساً بخمس نقاط فقط !.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصائب تتوالى.. ريال مدريد يعلن إصابة جديدة بين صفوفه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصائب تتوالى.. ريال مدريد يعلن إصابة جديدة بين صفوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).