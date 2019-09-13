2019/09/13 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام في ديوان الوقف السني، اليوم الجمعة، عن ضبط متهم ينتحل صفة مستشار وكيل رئيس الديوان ويستحوذ على مبالغ مالية ضخمة.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عمل من ملاكات التحقيق تمكن من ضبط متهم انتحل صفة مستشارا لوكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الوقف السني تعلن ضبط متهم انتحل صفة مستشار وكيل رئيس الوقف وكالة خطوة برس.

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