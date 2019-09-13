رئيس وزراء الجزائر يشيد بانتصار العراق على الإرهاب ويتعبره نصراً لكل العرب

2019/09/13 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادالتقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء الجزائري في زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر في إطار تعزيز العلاقات.

وذكر بيان لمكتب الحكيم، تلقته “كلكامش برس”، انه” جرى خلال اللقاء بحث الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ونقل الوزير الحكيم سلام وتحيات رئيسا الجمهورية الى رئيس الوزراء، والشعب الجزائري، مؤكداً أن” العراق يستعيد عافيته بعد النصر على الإرهاب، مشدداً على أهمية الإفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتوافر لدى كلا البلدين، ولا بد من تطويرها لتحقيق نهضة اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين”.

وأضاف الوزير الحكيم خلال اللقاء ان” الشباب شريحة مهمة في المجتمع ينبغي الاهتمام بها وتلبية طموحاتهم، وتوجيه طاقاتهم لخدمة البلاد”.

من جهته هنأ رئيس الوزراء الجزائري نور الدين للوزير الحكيم بانتصار العراق على الإرهاب، مبيناً أن” هذا النصر هو للعرب كلهم، وللجزائر بالأخص، مشيداً بدعم العراق للجزائر خصوصاً بعد الاستقلال في شتى المجالات ومنها التعليم”، موضحاً” هذا الدعم ترك أثراً إيجابياً في نفوس كل الشعب الجزائري”.

واعتبر رئيس وزراء الجزائر بحسب البيان زيارة الوزير الحكيم لها “أهمية كبيرة لدى الجزائر حكومة وشعباً، وستدعم التقارب بين الشعبين، وتمهد الطريق للتعاون المستقبلي”.

واختتم البيان” حيث اتفق الجانبان على إقامة نشاطات رياضية، وثقافية بين البلدين لتحقيق التواصل العملي بين الشعبين”.

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