الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين اثنين في القيارة جنوبي الموصل

2019/09/13 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه تم "القبض على اثنين من الإرهابيين بعد نصب كمين لهما في سيطرة مدخل القيارة الجنوبي بالموصل".وأوضح البيان أن "الاثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

انتهى.ص.هـ.ح.

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