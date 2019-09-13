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رئيس مجلس ديالى لـ"لعهد نيوز": توفير التخصيصات ستسهم بإنجاز مشاريع مجاري بعقوبة الغربي و الشرقي


رئيس مجلس ديالى لـ
2019/09/13 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - ديالى

قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، ان توجيهات صدرت للجهات المعنية بضرورة الاسراع بإكمال مشروع مجاري بعقوبة ،الشرقي، و ،الغربي، بعد

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