2019/09/13 | 17:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - ديالى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس ديالى لـ"لعهد نيوز": توفير التخصيصات ستسهم بإنجاز مشاريع مجاري بعقوبة الغربي و الشرقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، ان توجيهات صدرت للجهات المعنية بضرورة الاسراع بإكمال مشروع مجاري بعقوبة ،الشرقي، و ،الغربي، بعد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس ديالى لـ"لعهد نيوز": توفير التخصيصات ستسهم بإنجاز مشاريع مجاري بعقوبة الغربي و الشرقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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