مجلس ديالى يعلن لـ

2019/09/13 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى "خضر مسلم" ان وزارة التخطيط طلبت و بكتاب رسمي مرفق من وزارة المالية تخصيص مبلغ 14 مليار

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