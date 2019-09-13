الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على اثنين من الارهابيين في الموصل

2019/09/13 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]القت مديرية إلاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الارهابيين في القيارة بالموصل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة [اين] اليوم الجمعة، ان " مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٧٦ الفرقة ١٦ بقيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع مكتب استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القت القبض على اثنين من الارهابيين بعد نصب كمين لهما في سيطرة مدخل القيارة الجنوبي بالموصل".واشار البيان الى ان " الارهابيين الاثنين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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