نائب يطالب عبد المهدي بالموافقة على شمول ضحايا حادثة التدافع في كربلاء بقانون الشهداء

2019/09/13 | 17:58

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بغداد:سومرنيوز

طالب النائب حسن المسعودي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالموافقة على شمول ضحايا حادثة التدا...

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