الحشد يتلف عبوات ناسفة ومخلفات حربية في ديالى

2019/09/13 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

اتلفت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الجمعة، عبوات ناسفة وقنابر هاون ومخلفات حربية ...

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