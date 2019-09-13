2019/09/13 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة ..هيئة الحشد الشعبي تبدأ بغلق مكاتبها في المحافظات وتوزيع منتسبيها على المديريات

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