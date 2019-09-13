الحشد يتلف عبوات ناسفة ومخلفات حربية في ديالى

2019/09/13 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الجمعة، عبوات ناسفة وقنابر هاون ومخلفات حربية في قاطع عمليات محافظة ديالى.

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