القبض على ارهابيين اثنين جنوبي الموصل

2019/09/13 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، اعتقال ارهابيين اثنين في مدينة القيارة جنوبي مدينة الموصل.

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